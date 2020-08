Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 17 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile con cieli nuvolosi al Nord, con precipitazioni maggiormente durevoli sul Nordest e le Alpi centro-orientali. Tempo stabile con cieli sereni altrove, con possibili banchi di nebbia sulle pianure laziali. Le temperature minime oscilleranno fra 19 e 24 gradi.

Martedì 18 agosto temporali sparsi fra Trentino AA e bassa Lombardia, con possibili fenomeni anche in Emilia Romagna. Cieli sereni o poco nuvoloso sul resto d’Italia e al Centro-Sud, salvo qualche addensamento mattutino sulla Calabria tirrenica. Le temperature massime saranno comprese fra 28 e 33 gradi, di poco superiori sulle isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) coda di 1 km tra bivio A10 Genova-Ventimiglia e Bolzaneto per lavori. In A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori. Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 6 – direzione: Genova) traffico a rilento tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 111 – direzione: Milano) coda di 5 km tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori. Coda tra Modena Nord e Bivio A1/A22 Brennero-Modena. Alle porte di Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 4 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) code a tratti tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 116 – direzione: Bologna) code a tratti tra Rimini Nord e Imola.

Sulla A1 Bologna-Roma (Km 280 – direzione: Milano) code a tratti tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 336 – direzione: Milano) code a tratti tra Arezzo e Firenze sud.

A Nord di Caserta sulla A1 Milano-Napoli, tra Cassino e Caianello, verso Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra 2 moto avvenuto all’altezza del km 699. All’interno del tratto chiuso ci sono 4 km di coda.