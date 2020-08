Con la vittoria ottenuta al Gran Premio di Spagna, Lewis Hamilton ha battuto il record di podi in carriera che fino ad oggi apparteneva a Michael Schumacher

Con la vittoria ottenuta al Gran Premio di Spagna, Lewis Hamilton ha battuto un altro record storico di Michael Schumacher: quello per il numero di podi ottenuti in carriera. Il campione del mondo in carica è infatti riuscito a conquistarne 156 fino ad oggi, contro i 155 del Kaiser che rappresentavano il precedente primato dal 2002, davanti ai 106 di Alain Prost.

Per l’anglo-caraibico, questo risultato dà una sensazione “molto strana”: quella di superare un pilota che era uno dei suoi punti di riferimento quando cominciò a correre. “Tutti noi piloti siamo cresciuti guardando Michael e sognavamo un giorno di essere qui”, ha commentato. “Ciò che sta succedendo oggi è molto oltre quello che sognavo da bambino. Sono incredibilmente grato dell’opportunità che mi viene concessa ogni giorno”.

Lewis Hamilton insegue Michael Schumacher

Il rispetto che Hamilton prova verso l’ex ferrarista è immenso: “Credo che Michael sia stato ovviamente un incredibile atleta e pilota. Perciò mi sento davvero onorato ad essere menzionato insieme ad un pilota come lui e Ayrton (Senna, ndr) e Fangio. È piuttosto grandioso. E spero che anche la famiglia Hamilton sia orgogliosa”.

Il prossimo record di Michael Schumacher che Lewis Hamilton ha messo nel mirino è quello di 91 vittorie: grazie al successo di ieri a Barcellona, infatti, il portacolori della Mercedes ha raggiunto quota 88. E poi, naturalmente, c’è quello dei sette titoli mondiali che, andando avanti così, The Hammer potrebbe eguagliare già alla fine di questa stagione.