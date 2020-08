Al termine del GP di Spagna Bottas ha rivelato di aver perso parecchi chili a causa del caldo patito durante la corsa, forse per la tuta nera.

Il suo team radio non diventerà un cult come quello di Kimi Raikkonen del lontano 2012, ma di certo è stato molto sui generis, specialmente per uno compassato come Valtteri Bottas. Quel “queste tute nere sono fottutamente calde” pronunciato in un team radio nel bel mezzo del gran premio del Montmelo ha fatto sorridere molti e chissà se pure Lewis Hamilton quando lo avrà sentito dato che è stato lui a convincere la Mercedes a passare dal total silver al total black per la sua campagna anti-razzismo.

“In macchina si soffocava”, ha spiegato ai media al termine della corsa. Non so quanti gradi porti in più avere una livrea nera, in ogni caso si moriva, tra l’altro le nuove “overall” sono più spesse, così come la biancheria intima. Di sicuro il bianco sarebbe più fresco in termini di temperature. In gara, per esempio, ho perso 3 chili che è davvero tanto”.

Per il finlandese l’eccessivo calore potrebbe portare ad un drastico calo della performance, per cui implicitamente ha lanciato un messaggio alla squadra perché si torni alla vecchia colorazione.