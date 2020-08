Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 16 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la Penisola, mentre sulla fascia alpina persistono addensamenti cumuliformi con piogge e temporali che proseguiranno fino a tarda serata. Temperature massime comprese fra 30 e 35 gradi. Dal pomeriggio breve instabilità sul Settentrione in genere, in particolare tra Piemonte e Lombardia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Trento in A22 Brennero-Modena (Km 207 – direzione: Brennero) traffico rallentato tra Affi e Rovereto Nord per traffico intenso.

Tra Piacenza e Forlì traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 49.7 – direzione: Napoli) tra Basso Lodigiano e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Code a tratti tra Modena Nord e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 0 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Faenza.

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

In Campania sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud per traffico intenso. Al Km 25 – direzione: Salerno code a tratti tra Pompei est-Scafati e Salerno. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45.5 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Castel San Giorgio e Salerno.