Brutto incidente durante la gara di MotoGP che ha visto protagonisti Morbidelli e Zarco. Grande spavento anche per Valentino Rossi sfiorato da una moto.

Il Gran Premio d’Austria di MotoGP è stato improvvisamente sconquassato da un terribile incidente, che ha visto protagonisti Franco Morbidelli e Zarco. Dalle prime immagini sembra che il francese tagli improvvisamente la strada all’italiano che lo tampona. A quel punto entrambi i piloti prendono il volo con le proprie moto rotolando più volte sull’asfalto e la ghiaia.

WATCH: A crash the likes we have never seen before

Unbelievably, @JohannZarco1 and @FrankyMorbido12 were able to walk away and nobody else was caught up in the chaos ✨#AustrianGP 🇦🇹 | 📽️https://t.co/ZRoJVT0Wc9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2020