Grandissima vittoria di Andrea Dovizioso in MotoGP, che trionfa davanti a Mir e Miller. Quinto posto per Valentino Rossi, migliore delle Yamaha.

In partenza Miller si prende subito la testa della gara, mentre il pole-man Vinales arretra sino alla 5a piazza. Alle spalle dell’australiano lotta tra Dovizioso e Pol Espargaro che fanno a sportellate. Difficoltà per Valentino Rossi, invece, che staziona costantemente tra l’8a e la 9a posizione nei primi giri.

Molto veloce anche la Suzuki, con Mir che entra nella lotta per il podio con Miller, Espargaro e Dovizioso. Dritto, invece, del leader del Mondiale Quartararo, che finisce nella ghiaia durante i primi giri e scivola nelle retrovie.

Grandissimo spavento nei primi giri a causa di un terribile incidente tra Morbidelli e Zarco, con le moto di entrambi che rotolano in pista e la M1 dell’italiano che sfiora la testa di Valentino Rossi. Gara stoppata.

Cadono Rins ed Espargaro alla ripartenza

Alla ripartenza è di nuovo Miller a prendersi la testa della corsa, mentre Vinales, forse con un problema tecnico scivola negli ultimi posti. Lotta per un posto sul podio tra Espargaro e le due Suzuki che sembrano essere molto competitive qui.

A metà gara caduta per Pol Espargaro dopo un contatto con Oliveira, mentre davanti Dovizioso rompe gli indugi e supera Miller prendendosi la testa della corsa. Proprio sul più bello caduta per Rins che dopo aver superato Dovi scivola nella ghiaia salutando i propri sogni di gloria.

Il successo diventa a questo punto un affare tra Dovizioso, Miller e Mir. Dietro grande rimonta per Quartararo che risale in top-10. Negli ultimi 5 giri difficoltà per l’australiano del Team Pramac che prende qualche metro da Dovi e comincia un duello con la Suzuki.

Nel finale Mir supera Miller e si prende la seconda piazza mentre Dovizioso si dimostra ancora una volta imprendibile in Austria. Buon 5° posto per Valentino Rossi, migliore delle Yamaha. Quartararo, dopo una buona rimonta, invece, ha chiuso 8°.

Antonio Russo

MotoGP, l’ordine di arrivo

1 A. DOVIZIOSO 28:20.853

2 J. MIR +1.377

3 J. MILLER +1.549

4 B. BINDER +5.526

5 V. ROSSI +5.837

6 T. NAKAGAMI +6.403

7 D. PETRUCCI +12.498

8 F. QUARTARARO +12.534

9 I. LECUONA +14.117

10 M. VINALES +15.276