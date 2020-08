Giornata di sole sul Red Bull Ring nel corso del warm-up e le previsioni per la gara delle 14:00 sembrano annunciare pista asciutta. Jack Miller ha effettuato un paio di giri con gomme rain per togliere la patina dalle mescole in caso di condizioni da bagnato o ibride. Il Gran Premio d’Austria si giocherà tutto sulla strategia delle gomme, in quanto questo tracciato mette a dura prova gli pneumatici.

Yamaha non ha molte possibilità di sorpasso sui rettilinei, dato l’handicap in termini di top speed. I piloti del marchio potrebbero scegliere la media al posteriore, così da avere un jolly da giocarsi nella seconda parte di gara. Tra i favoriti Ducati e KTM, ma occhi puntati anche sulle Suzuki che nell’edizione 2020 hanno guadagnato anche sulle prestazioni di velocità massima.

Al mattino il più veloce è Joan Mir davanti a Pol Espargarò e Maverick Vinales. 4° posto per la Honda di Takaaki Nakagami che precede le Ducati di Johann Zarco e Andrea Dovizioso. 7° Fabio Quartararo, 10° Franco Morbidelli, 12° Valentino Rossi.