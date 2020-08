La vittoria del GP d’Austria in Moto2 è andata a Martin, ma a festeggiare ci pensa Luca Marini che ora è leader del Mondiale grazie al 2° posto di oggi.

Luca Marini è il nuovo leader del Mondiale Moto2, un risultato importante che arriva grazie alla grande costanza di rendimento mostrata sin qui dal fratello di Valentino Rossi che in Austria attacca quando deve e si accontenta alla fine di una seconda piazza che vale oro.

Gara spezzata a metà quella austriaca a causa del terribile incidente che ha visto protagonista l’altro sfidante per il titolo, Enea Bastianini e che è finito a terra con la propria moto che è stata poi colpita in pieno da parte di Syahrin. Fortunatamente il rider malese è cosciente e sta ricevendo in queste ore tutte le cure del caso.

Marini porta a casa la testa del Mondiale

Alla ripartenza Marini, che intanto era risalito sino alla terza piazza, si mette subito al secondo posto alle spalle di Martin. A metà di questa sorta di sprint race caduta anche per l’altro sfidante per il titolo, Nagashima.

A quel punto Marini non vuole più prendersi rischi e si accontenta della seconda posizione che gli vale per la prima volta quest’anno la testa della classifica iridata. A completare il podio, invece, ci pensa Schrotter. Solo 6° Bezzecchi che dopo aver fatto sognare nel primo scorcio di gara un doppio podio insieme al compagno di team Marini è calato nella seconda metà di gara.

Per effetto di tali risultati Marini è primo nella graduatoria iridata con 5 punti di vantaggio su Bastianini. Terzo, invece, Martin a meno 19 punti dall’italiano del VR46. Lo spagnolo grazie alla vittoria di oggi si candida seriamente anche lui nella corsa al titolo.

Moto2, l’ordine di arrivo

1 J. MARTIN 19:24.723

2 L. MARINI +2.195

3 M. SCHROTTER +4.782

4 S. LOWES +7.249

5 X. VIERGE +7.325

6 M. BEZZECCHI +7.771

7 T. LUTHI +9.405

8 A. FERNANDEZ +9.598

9 A. CANET +10.023

10 J. ROBERTS +10.890

