Franco Morbidelli critica in modo netto Johann Zarco per aver causato il loro incidente nella gara MotoGP in Austria. Il pilota Petronas sta bene però.

Una giornata di paura per Franco Morbidelli, che nella gara MotoGP in Austria è stato protagonista di un terribile incidente con Johann Zarco.

Il pilota italiano ha avuto una brutta caduta e la sua moto è andata distrutta. Fortunatamente non ci sono state conseguenze fisiche gravi. I controlli non hanno evidenziato fratture o altri tipi di danni. Nel prossimo weekend MotoGP a Spielberg sarà regolarmente in pista.

MotoGP, Morbidelli attacca Zarco

Morbidelli ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha così parlato dopo l’incidente e i controlli medici effettuati: «Sto bene, rispetto alla caduta che ho fatto. Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km/h significa avere poco amore per sé stessi e per gli altri piloti che stanno correndo. Spero che questo incidente lo faccia riflettere un po’ di più. È stato veramente pericoloso per me e per lui, ma anche per Valentino e Maverick».

Il pilota del team Petronas Yamaha SRT ha raccontato quanto accaduto, annunciando pure che gareggerà nel prossimo fine settimana: «Mi dispiace, perché non ho potuto fare niente. Quando ho frenato, Johann ha cambiato traiettoria probabilmente per proteggersi. È andato verso l’esterno e non ho potuto fare altro che prenderlo, sono stato risucchiato dalla scia della sua moto. È stata una bella botta, però correrò la prossima gara».