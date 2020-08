Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 16 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile su buona parte del Nord, con piogge sparse e temporali che interesseranno soprattutto la Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola. Le temperature minime oscilleranno fra 20 e 25 gradi.

Lunedì 17 agosto tempo variabile al Nord, con piogge sparse su Liguria, Romagna e fascia alpina. Cieli soleggiati altrove, con temperature massime comprese tra 30 e 35 gradi. Dal pomeriggio maltempo in estensione sul Settentrione.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Bolzano e Trento traffico a rilento sulla A22 Brennero-Modena (Km 207 – direzione: Brennero) tra Affi e Trento Nord. A Nord di Como sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso.

A Nord di Genova sulla A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori in corso.

Tra Bologna e Genova sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 23 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) traffico a rilento tra Castel San Pietro e Bivio A14/A1 Milano-Napoli. In A14 Bologna-Ancona (Km 81.6 – direzione: Bologna) code a tratti tra Forlì e Imola. Sulla A14 Diramazione per Ravenna (Km 1 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA.

Sulla A1 Milano-Napoli tra Roncobilaccio ed Aglio verso Firenze, il traffico è bloccato con 1 km di coda a seguito di un incidente avvenuto al km 254, nel quale è rimasta coinvolta un’autovettura che si è ribaltata. Il blocco si è reso necessario per agevolare l’intervento dell’elisoccorso.

A Sud di Ancona sulla A14 Ancona-Bari (Km 403.8 – direzione: Ancona) code a tratti tra Ortona e Fermo Porto San Giorgio per traffico intenso.

A Nord di Caserta sulla A1 Roma-Napoli (Km 718.8 – direzione: Milano) coda di 1 km tra Capua e Caianello. In A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Caserta) coda in entrata di 2 km alla barriera di Salerno.