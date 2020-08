Mazda ha dovuto dire addio alla partecipazione ai campionati mondiali autorizzati dalla TCR a causa della pandemia di coronavirus.



Prima che nascesse la Mazda3 turbo, la casa automobilistica di Hiroshima ha mostrato al mondo una versione più “calda” della due volumi compatta – la Mazda3 TCR.

Come suggerisce il nome, la Mazda3 TCR era destinata a gareggiare ai campionati mondiali autorizzati dalla TCR, a partire dalla Endurance Challenge di 4 ore, come parte della Rolex 24 a Daytona. Era prevista anche la partecipazione alla IMSA Michelin Pilot Challenge 2020.

Ma, come sappiamo, questo non è avvenuto, e un recente rapporto conferma che il programma di gara della Mazda3 non si realizzerà affatto.

Il rapporto arriva da Grassroots Motorsports, con il direttore di Mazda USA, Emily Taylor, che ha dato la conferma alla pubblicazione dello scorso 11 agosto 2020.

Taylor ha dichiarato: “Date le recenti condizioni causate dalla pandemia COVID-19, Mazda North American Operations (MNAO) ha deciso di annullare il programma di sviluppo della vettura Mazda3 TCR. Ringraziamo tutti i nostri fan e partner per il loro continuo supporto a Mazda Motorsports”.

Questa notizia è comunque comprensibile. La pandemia di coronavirus ha avuto enormi effetti negativi nell’industria automobilistica, con le case automobilistiche che stanno ottimizzando le loro linee di produzione o, peggio ancora, stanno eliminando completamente alcune uscite.

Ciononostante, alcuni mercati otterranno comunque una Mazda3 turbo stradale. Alimentato da 87 ottani di carburante, il motore turbo a quattro cilindri da 2,5 litri produce 227 cavalli di potenza e 420 Newton-metri di coppia. A 93 ottani, tuttavia, può produrre fino a 250 CV e 434 Nm. La potenza viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico.

La Mazda3 2.5T del 2021 arriverà nei concessionari entro la fine di quest’anno con prezzi a partire da circa 27.000 euro.