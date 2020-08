Lewis Hamilton è sempre più innamorato della propria vettura, che anche oggi gli ha dato una grossa mano a portarlo al successo.

Lewis Hamilton è super-felice dopo la gara spagnola. Il driver britannico, infatti, ha letteralmente dominato il Gran Premio dal primo all’ultimo giro non lasciando scampo ai propri avversari. Alle su spalle si è piazzato Max Verstappen, ancora una volta bravo ad inserirsi tra le due Mercedes.

A margine della gara Lewis Hamilton ha così dichiarato: “Oggi è stata davvero una giornata fantastica, sono veramente ammirato da quello che ha saputo fare questa macchina. Avevamo dei problemi con le gomme mentre oggi la gestione è stata veramente molto buona”.

Hamilton: “Forse si poteva fare anche una sola sosta”

Il driver britannico ha poi proseguito: “Siamo riusciti a capire cosa fosse successo lo scorso weekend e alla fine questo ci ha permesso di fare quello che abbiamo fatto oggi. Sono riuscito a spingere dall’inizio alla fine. Ho studiato molto prima della gara le gomme per capire come usarle e quali scegliere”.

Insomma a quanto pare, sembra proprio che la Mercedes abbia già capito come sistemare i problemi avuti con le gomme durante i due Gran Premi a Silverstone, dove la squadra tedesca era stata costretta addirittura a cedere il successo a Verstappen nel GP del 70° Anniversario.

Infine Lewis Hamilton ha così completato: “Sembrava che si potesse fare anche una sola sosta, ma alla fine abbiamo deciso così. Devo ringraziare tutti i ragazzi in fabbrica che in questo momento così duro per tutti continuano a lavorare. Dobbiamo continuare ad indossare la mascherina per noi stessi e per gli altri”.

Antonio Russo