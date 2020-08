Charles Leclerc non usa mezzi termini nel parlare della Ferrari. La vettura a quanto pare ha tanti punti deboli e pochissimi punti di forza.

Charles Leclerc è deluso dopo la gara in Spagna. Il pilota monegasco, infatti, dopo un GP in sofferenza ha dovuto ritirarsi a causa di un guasto tecnico. Piove sul bagnato per lui che già ogni domenica sta lottando con una vettura che non è minimamente all’altezza della concorrenza.

Come riportato da “Motorsport.com”, il pilota della Ferrari ha così dichiarato a margine della gara: “All’improvviso non ha funziona nulla. Sono entrato nella chicane e si è spento il motore e il quadro del volante. Si è spento tutto. A quel punto si sono bloccate le ruote posteriori e sono finito in testacoda. A quel punto ho provato ad accendere nuovamente la macchina, ma non ci sono riuscito”.

Leclerc: “Questo risultato è l’immagine di ciò che è accaduto nelle ultime settimane”

Il monegasco ha poi proseguito: “A quel punto mi sono sganciato dalle cinture di sicurezza, ma proprio in quel momento si è riaccesa la macchina, ma io ero già 20°. Un vero peccato però è andata così. Questo risultato è l’immagine di quello che è accaduto in queste ultime settimane”.

Infine Charles Leclerc ha così concluso: “Non funziona né dal punto di vista aerodinamico che dal punto di vista del motore. Diciamo che è un pacchetto generale che non va, soprattutto su una pista come quella di Barcellona. Questo circuito mostra che non siamo forti abbastanza. Dobbiamo lavorare su questo”.

Antonio Russo