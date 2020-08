Valtteri Bottas è molto deluso dopo il Gran Premio di Spagna. Il pilota finlandese, infatti, ha chiuso solo al terzo posto.

Valtteri Bottas è sempre più distante dal proprio compagno di squadra e sembra pronto a salutare un altro titolo iridato che ha già preso distintamente la strada di Lewis Hamilton. Il finlandese però, forte di una vettura superlativa sin qui, potrebbe fare sicuramente di più e non è detto che non lo faccia nelle prossime domeniche.

Intanto però continua a scappare nella classifica iridata Max Verstappen, che per la terza gara consecutiva ha chiuso davanti al finlandese. Ora, infatti, è proprio l’olandese il primo inseguitore di Lewis Hamilton.

Bottas: “Qui era complicato superare”

A margine della gara il pilota finlandese ha così commentato la propria prestazione: “La partenza è stata la chiave per me, non sono partito bene, ho perso diverse posizioni e ho dovuto spingere tanto. Questo mi ha portato a faticare sull’usura delle gomme. Nel secondo stint mi sono trovato dietro Max. In questa pista è complicato superare e quindi sono rimasto dietro”.

Infine Bottas ha così concluso: “Non sono sicuro di cosa sia successo alla partenza. Lewis è riuscito a fare una buona partenza, mentre io ho avuto un po’ di problemi, non sono riuscito a prendermi la scia. Alla prima curva mi sono ritrovato un po’ intruppato in mezzo a tanti piloti, è un po’ una delusione per me”.

Antonio Russo