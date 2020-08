Bruttissimo incidente in Moto2 con la moto di Bastianini colpita in pieno dall’ex MotoGP Hafizh Syahrin che è caduto pesantemente sull’asfalto.

Grande ansia in Moto2, dove al momento la gara è stata sospesa a causa di un pauroso incidente che ha visto sfortunato protagonista l’ex MotoGP, Hafizh Syahrin. Al momento il rider malese, secondo le notizie che ci arrivano dall’Austria sarebbe cosciente. L’autoambulanza è in pista con i medici per prestare le dovute cure al pilota.

RED FLAG 🚩

Huge crash at Turn 1 as @eneabastianini and another rider collides with his bike 💥

Bastianini was up and walking away

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2020