Aleix Espargarò non nasconde che gli farebbe piacere un passaggio di Andrea Dovizioso in Aprilia, dato che sarebbe di grande aiuto al loro progetto MotoGP.

Andrea Dovizioso ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con Ducati e il suo futuro adesso è incerto. Vorrebbe continuare a correre in MotoGP, ma le possibilità sono limitatissime.

L’unico team ufficiale che può offrirgli un posto è l’Aprilia, che è ancora in attesa della sentenza definitiva sul caso doping riguardante Andrea Iannone. La vicenda sta andando molto per le lunghe e la casa di Noale potrebbe decidere di non aspettare, cosa fatta finora perché il rapporto con il pilota è buono.

MotoGP, Dovizioso può andare in Aprilia?

Aleix Espargarò spera che Dovizioso approdi in Aprilia: «È uno dei miei piloti preferiti – ha detto ad AS – e non capisco come la Ducati possa farselo scappare. Anche se Marquez è il migliore, lui comunque è arrivato secondo in questi anni. Sarebbe bello averlo come compagno. Mi farebbe crescere, imparerei molto da lui. Sarebbe utile averlo in Aprilia».

Il pilota spagnolo riconosce il valore di Dovi, che dal 2017 in poi è stato il migliore dopo Marc Marquez. La grande esperienza del forlivese sarebbe di grande aiuto per il progetto MotoGP di Aprilia. Potrebbe consentire alla casa di Noale di effettuare un importante salto di qualità.

Ovviamente per Dovizioso non è facile accettare il passaggio a una squadra che in questi anni non ha certamente brillato nella top class del Motomondiale. Vorrà garanzie specifiche per accettare un eventuale contratto per il 2021.