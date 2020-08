Valentino Rossi ha deciso di dire la sua sull’attuale situazione che si sta vivendo in Ducati per la scelta del pilota da affiancare a Miller nel 2021.

Valentino Rossi dopo le buone prestazioni nella seconda manche a Jerez e a Brno punta al podio in Austria, ma non sarà per niente semplice vista la grande competitività di Suzuki, KTM e Ducati, che tra le curve e soprattutto i rettilinei austriaci vanno veramente fortissimo.

Come riportato da “Motorsport.com”, il Dottore ha così dichiarato: “A livello di velocità di punta soffriamo sempre. La nostra moto in ogni caso sembra che abbia anche altri problemi, quindi dobbiamo cercare di risolvere quelli. Mi hanno accennato al fatto che apriranno i motori, ma onestamente voglio concentrarmi sul mio lavoro e quello che dobbiamo fare per migliorare il setting della moto. Per queste cose bisogna parlare con la Yamaha, non ne so molto”.

Valentino Rossi: “La Suzuki va molto forte”

Valentino Rossi ha poi proseguito: “La competitività della moto dipende molto dalla pista. Qui ad esempio le Suzuki sembrano andare davvero molto forte. Al momento sembrano le favorite insieme a Dovizioso e Pol Espargaro. A Brno la Suzuki è andata forte e qui sembra andare meglio delle Yamaha, mentre a Jerez andavamo meglio noi. Dipende sempre tutto da vari fattori”.

Infine il #46 ha parlato della situazione in Ducati: “Ci sono varie opzioni sul piatto e hanno dei pro e dei contro. Dovizioso va fortissimo con la Ducati quindi lo terrei come prima opzione. Lorenzo è anche lui un grande campione e nonostante un lento apprendistato alla fine era diventato anche lui veloce con la Ducati. Poi ci sono i giovani, in particolare Bagnaia, che ha dimostrato di essere forte con la Desmosedici. Direi che hanno ottime opzioni per il futuro, vedremo cosa accadrà”.

Antonio Russo