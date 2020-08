Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 15 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà un Ferragosto caldo e soleggiato, con temperature massime comprese tra 31 e 35 gradi. Addensamenti cumuliformi sulle Alpi orientali con possibili temporali. Nuvole e possibili piovaschi sulle zone più interne della Basilicata. Dal pomeriggio-sera nuvolosità in aumento sulle Alpi, con fenomeni di breve durata in estensione anche sulle valli del Piemonte.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Bergamasco sulla A4 Milano-Brescia (Km 164 – direzione: Torino) coda tra Dalmine e Capriate per incidente. All’altezza di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (Km 71.9 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Chiusa e Bolzano Nord per incidente. Nel Bellunese sulla A27 Venezia-Ss51 Alemagna (Km 75.2 – direzione: Ss51 Alemagna) traffico a rilento tra Belluno e Bivio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Nord di Parma sulla A1 Milano-Bologna (Km 74 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia. Alle porte di Bologna sulla A1 Milano-Bologna (Km 137.1 – direzione: Napoli) code a tratti tra Reggio Emilia e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

Alle porte di Roma sulla A1 Milano-Napoli tra la Diramazione Roma nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, si registrano 4 km di coda in aumento, a seguito di un incidente avvenuto al km 554 in cui è rimasta coinvolta una moto. Il traffico defluisce su due corsie.

All’altezza di Pescara sulla A14 Ancona-Bari (Km 382 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per incidente. Sulla A14 Pescara-Bari (Km 606 – direzione: Taranto) coda di 3 km tra Bivio A14/A16 Napoli-Canosa e Canosa per traffico congestionato.

In Campania traffico intenso sulla A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) in uscita alla barriera di Salerno. In A3 Napoli-Salerno (Km 29.8 – direzione: Salerno) rallentamenti tra Angri e Vietri sul Mare.