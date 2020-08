Andrea Dovizioso ha deciso di non proseguire la sua avventura MotoGP in Ducati. Simone Battistella, il suo manager, ha comunicato ufficialmente la notizia.

A rendere ufficiale la notizia ci ha pensato Simone Battistella, manager del forlivese, a Sky Sport MotoGP: «Abbiamo informato Ducati che Andrea ha scelto di non continuare per i prossimi anni, non ci sono le condizioni per andare avanti insieme. Ora intende concentrarsi solamente sul campionato 2020. La decisione è stata sua, adesso è più sereno».

Dovizioso, anno sabbatico nel 2021?

Lecito domandarsi cosa farà Dovizioso l’anno prossimo, dato che non ci sono selle importanti a disposizione in MotoGP. Sull’argomento Battistella ha spiegato: «La sua volontà è continuare a correre se ci sarà un programma adeguato per farlo. Ora non ci sono offerte o trattative negoziazioni con altri team».

Il tre volte vice-campione del mondo MotoGP non vuole dire addio anche al Motomondiale, però serve un progetto a lui adatto. L’unica opzione è rappresentata da Aprilia, che attende l’esito della vicenda Iannone e comunque dovrebbe fare un grosso sforzo (economico e tecnico) per ingaggiare Dovizioso.

Sarebbe stato interessante un approdo in KTM, ma il posto a disposizione è andato al suo attuale compagno Danilo Petrucci. C’è veramente la possibilità di non vedere il forlivese in MotoGP nel 2021.