È di Maverick Vinales la pole position nelle Qualifiche MotoGP del Gran Premio d’Austria 2020. Il pilota del team Monster Energy Yamaha ha chiuso il suo best lap in 1’23″450.

Lo spagnolo ha fatto pochi millesimi meglio dei colleghi che partiranno con lui in prima fila. Jack Miller nel suo time-attack ha perso la pole per 68 millesimi, mentre Fabio Quartararo per 87.

Andrea Dovizioso apre la seconda fila con la Ducati del team ufficiale. Fresco di annuncio di divorzio dal team di Borgo Panigale, il forlivese ha accusato 156 millesimi di ritardo da Vinales. Il suo passo gara in vista di domenica è comunque ottimo. Al suo fianco partiranno la KTM di Pol Espargarò e la Suzuki di Joan Mir.

Terza fila per Franco Morbidelli, Alex Rins e Johann Zarco. Solamente in quarta Valentino Rossi, che ha concluso le Qualifiche dodicesimo e scatterà vicino alla coppia Nakagami-Oliveira. Undicesimo invece Danilo Petrucci.

1. Viñales, Yamaha, 1: 23.450 min

2. Miller, Ducati, 1: 23.518 + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1: 23.537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1: 23.606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1: 23.612, + 0.162

6. Mir, Suzuki, 1: 23.673, + 0.223

7. Morbidelli, Yamaha, 1: 23.719, + 0.269

8. Rins, Suzuki, 1; 23.731, + 0.281

9. Zarco , Ducati, 1: 23.828, + 0.378

10. Nakagami, Honda, 1: 23.872, + 0.422

11. Oliveira, KTM; 1: 23.939, + 0.489

12. Rossi, Yamaha, 1: 23.995, + 0.545