Tempi e classifica finale della quarta sessione di prove libere del Gran Premio di’Austria 2020 della MotoGP.

Le FP4 passano in secondo piano dinanzi alla notizia di Andrea Dovizioso che ha annunciato, tramite il suo manager Simone Battistella, di voler chiudere il rapporto con Ducati a fine Mondiale. “Speriamo di poterci giocare il Mondiale fino all’ultima gara. Qualcosa non ha funzionato evidentemente, però è stata presa una decisione e questa è – dichiara Andrea Dovizioso a Sky Sport MotoGP -. Con Andrea c’è un rapporto che va al di là del lavoro, ci si frequenta e si sta bene insieme. Il rapporto umano rimane, però se pilota e azienda hanno preso decisioni vanno rispettate. Io lavoro per Ducati e ne sono fiero”.

Andrea è arrivato nel 2013 in Ducati, dopo il biennio di Valentino Rossi, ha collaborato allo sviluppo della Desmosedici portandola per tre volte alle spalle del campione di Marc Marquez. Il rapporto con il team sembra inclinato dal 2016, con l’arrivo di Jorge Lorenzo e un contratto da 12 milioni di euro a stagione a fronte di risultati poco importanti. A spezzare definitivamente il rapporto è stata sicuramente l’attesa per il rinnovo di contratto e quell’ultimatum fissato per fine agosto.

Intanto in pista sono i soliti Pol Espargarò e Andrea Dovizioso a dettare il passo, su un circuito che sembra calzare a pennello alle KTM e alle Ducati con i loro piloti di punta. Yamaha in sofferenza a causa dei problemi al motore, costretta a girare con 300 giri in meno. Il miglior giro porta la firma di Pol, che nel finale riporta una caduta, seguito da Valentino Rossi e Andrea Dovizioso.