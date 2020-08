Tempi e classifica della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2020 di MotoGP.

La seconda giornata del GP d’Austria 2020 di MotoGP inizia con pista bagnata, ma con il sole che splende e presto asciugherà l’asfalto. I piloti si lanciano in pista per qualche giro con gomme rain, prima di dare l’assalto al tempo e tentare di conquistare l’accesso diretto alla Q2.

Stamane c’è stato un breve incontro tra Simone Battistella, manager di Andrea Dovizioso, e Gigi Dall’Igna. C’è aria di divorzio tra le parti, dal momento che manca un accordo sulle cifre dell’ingaggio e sembra ormai spezzato ogni feeling sentimentale. Il forlivese resterebbe fermo per una stagione nel caso non dovessero aprirsi spiragli dal mercato, anche se ricordiamo che in Aprilia resta l’incognita Andrea Iannone. Ma il Dovi accetterebbe una moto che ancora deve fare tanto per ambire al podio?

Intanto Yamaha è in pista con 300 giri motore in meno a causa del problema ad alcune valvole dei suoi motori. I vertici hanno chiesto una deroga al regolamento per poter cambiare questa componente difettosa, ma per il momento da Honda e Ducati è arrivato un secco no. Il dibattito proseguirà nella MSMA e la casa di Iwata dovrà dimostrare che ci sono dei reali problemi di sicurezza.

A 20 minuti dal termine si inizia a scendere con le gomme slick. A dare il via sono Bradley Smith e Alex Marquez, ma c’è poca speranza di poter migliorare i tempi delle FP1. Per smuovere la top-10 disegnata dalle FP1 bisognerebbe scendere sotto l’1’24″753, il decimo crono del venerdì che porta la firma di Fabio Quartararo. Ci riesce Pol Espargarò che negli ultimi minuti finali ferma il cronometro a 1’24″5, con Maverick Vinales che scende a 1’24″3. Restano fuori dalla Q2 Zarco, Rossi, Petrucci, Crutchlow e Binder.