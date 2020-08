Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 15 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli nuvolosi sull’arco alpino, con possibili fenomeni transitori sulle Alpi piemontesi e friulane. Tempo stabile e cieli sereni altrove, salvo addensamenti cumuliformi sull’Appennino meridionale e possibili piovaschi sulle zone più interne della Basilicata. Temperature minime fra 19 e 24 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Domenica 16 agosto sarà un’altra giornata di sole e caldo su tutta la Penisola, salvo brevi temporali sulle Alpi centrali. Temperature massime che oscilleranno fra 30 e 35 gradi. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord, associata a precipitazioni sulle valli piemontesi e lombarde.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Valle d’Aosta rallentamenti verso il Traforo del Monte Bianco (direzione: Chamonix) in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 15 minuti.

Fra Trento e Bolzano traffico rallentato sulla A22 Brennero-Modena (Km 179.4 – direzione: Brennero) tra Ala Avio e Trento Nord per traffico intenso.

All’altezza di Parma in A1 Milano-Bologna (Km 104.8 – direzione: Milano) rallentamenti tra Parma e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori in corso.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 278.1 – direzione: Milano) code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.