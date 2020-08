Maverick Vinales smentisce ogni problema ai motori della Yamaha. In Austria punta alla prima vittoria stagionale.

Prima pole stagionale per Maverick Vinales che in Austria va alla ricerca della sua prima vittoria in questo Mondiale. Su un tracciato che sembrava sfavorevole per la Yamaha M1, il pilota di Figueres riesce a primeggiare davanti alle favorite Ducati e KTM.

Ma Pol Espargarò resta un avversario da tenere d’occhio. “Ha un ritmo spettacolare, sono forti anche Dovi e Miller. Uscirò per dare il massimo e la gara lo dirà. Dipende tutto dall’inizio quindi cercherò di partire bene e di mettermi al primo posto. È difficile. Proverò a spingere dall’inizio. È molto incerto perché dopo la Moto2 ci sono molti cambi di grip. Il nostro obiettivo è salire sul podio ed è per questo che lotteremo”.

Nella giornata di venerdì ha commesso troppi errori e la seconda sessione di libere sul semi-bagnato gli ha impedito di trovare soluzioni. Nella FP3 ha svolto molto giri con le gomme rain così da trovare le traiettorie migliori e quando ha montato le slick ha subito trovato un buon feeling. A disposizione anche il dispositivo holeshot in movimento, oltre che in partenza, anche se i tempi sembrano ancora prematuri. “Ma a Jerez l’ho provato e il problema è in frenata perché quando esce è ancora molto aggressivo. Aspettiamo i test di Misano per prepararlo. Ma come dispositivo di uscita funziona bene e la Yamaha ha fatto molto bene in questo senso”.

Maverick Vinales smentisce i problemi al motore e il fatto di girare con un quattro cilindri con giri diminuiti. “La moto è a piena potenza in questo momento, proprio come a Brno, e lì non abbiamo avuto problemi. Per me è stato il caldo di Jerez a mettere in difficoltà i motori, ma non solo i nostri. Il problema con i motori ora è risolto – ha concluso lo spagnolo della Yamaha -, non abbiamo avuto ulteriori problemi con il motore”.