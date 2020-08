Si è conclusa la sessione di qualifica sul circuito del Montmelo. Si conferma il momento delicato per la Ferrari, molto attardata.

Con una temperatura superiore ai 30°C è partita la qualifica del GP di Spagna. Riuscirà qualcuno a battere il duo Mercedes, così dominante in questo weekend?

Q1- Prime ad entrare in azione le Williams di George Russell e Nicholas Latifi. 1’19″231 per il canadese.

Max Verstappen abbassa i tempi in 1’17″415. A 9 minuti dalla fine arriva Hamilton con un 1’17″037. Dopo un passaggio aggressivo sui cordoli Giovniazzi teme per il fondo vettura della sua Alfa. L’italiano è a rischi eliminazione. Leclerc è 5°. Vettel da top 3.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton chiude davanti ad un ottimo Sergio Perez staccato di due decimi e alla Red Bull di Verstappen. Per la prima volta quest’anno Kimi Raikkonen supera la prima fase grazie al colpo di reni nell’ultimo giro disponibile.

Q2 – Come al solito subito dentro le Mercedes. 1’16″152 per Bottas, ma arriva Ham con un 1’16″013.

🚥 Q2 GREEN LIGHT 🚥 The Mercedes boys are first out of the traps #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/SCOTmVeHAr — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Brivido per Perez che perde per un attimo il posteriore della sua RP20, ma si salva. Quando mancano 5′ alla bandiera Vettel è virtualmente fuori dalla lotta per la pole. Al vertice si è ripristinata la triade del mattino Ham, Bottas, Mad Max. Molto traffico sul tracciato a 2′ dalla chiusura.

Qualche imprecisione per Leclerc che non migliora. Speranze per Vettel che è 10° provvisorio.

Bandiera a scacchi! Hamilton davanti a Bottas e Verstappen. Ottimo il passo avanti di Pierre Gasly che piazza la sua Alpha Tauri al 5° posto. Qualificato Norris, unico assieme ai tre mattatori del campionato ed essere passato sempre all’ultima tranche. Scivola fuori dalla top 10 Vettel. Raikkonen 14°.

Norris (P10) maintains his 100% record of progressing to Q3 in 2020 💪 He pipped Vettel by 0.002 seconds 😮#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/OZwLZLdJ1r — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Q3 – Prime ad aprire le danze le due Racing Point di Stroll e Perez. 1’16″568 per Checo. 1’15″643 per la W11 di Bottas. 1’15″584 per Ham.

🚥 Q3 GREEN LIGHT 🚥 The Racing Points are first out for the top 10 shootout! #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/mh8A7AXBfL — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Bandiera a scacchi! Ennesima pole position per Lewis Hamilton sul suo compagno Valtteri Bottas. Terza la Red Bull di Max Verstappen. Soltanto 9° Charles Leclerc su Ferrari.