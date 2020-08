Si è chiuso con una bandiera rossa il terzo turno di prove libere al Montmelo. Incidente clamoroso per la Renault di Ocon.

Con una temperatura di 29°C è partita la terza sessione di prove libere a Barcellona. i piloti preferiscono restare ai box, finché in pista non fa capolino la Haas di Romain Grosjean, nell’FP2 addirittura più veloce di Leclerc.

It’s been a slow start to FP3, with most of the teams biding their time before going out on track Grosjean is one of the drivers who has ventured out#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/VRVwv9Oyo2 — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Osservato speciale Sebastian Vettel. Nel paddock si dice che questo sarà il suo ultimo GP con la Ferrari. In due sono in lizza per il sedile rosso: Kimi Raikkonen e Nico Hulkenberg.

Dopo un quarto d’ora arriva il primo crono di giornata ed è a firma di Lando Norris in

1’19″620.

Lando posts the first time of the session so far with 15 minutes on the clock He posts a 1:19.620 to sit alone on the timesheet #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EmyPYK9j9g — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Iceman supera l’inglese con la sua Alfa Romeo in 1’19″521.

Poco dopo è la Rossa di Charles Leclerc a portarsi in testa con un 1’18″950.

A 35′ dalla fine Valtteri Bottas con un 1’17″971 fa la voce grossa con la Mercedes.

Here’s how things stood at the halfway point in FP3 👀#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/FlvtCWta6v — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Finora le SF1000 hanno girato solo con le medie.

1’17″222 per Lewis Hamilton e lo scenario è lo stesso di venerdì pomeriggio con il sei volte iridato davanti a Valtteri e alla Red Bull di Verstappen.

Piccolo bisticcio tra il canadese della Williams Nicholas Latifi e Mad Max. L’olandese avrebbe ostruito il suo passaggio.

“He complains about people blocking him all the time… he’s not any better” 🎧 Latifi vents his frustration after Verstappen appears to slow him down #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/m4FV4j7s2T — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Anche in casa Ferrari nessuna novità. Charles è 6° e Seb 12°. Per quanto riguarda le Alfa Raikkonen è penultimo e Giovinazzi 17°.

A poco più di 2′ dalla fine bandiera rossa per l’incidente di Esteban Ocon. Il francese della Renault per evitare di tamponare la Haas di Kevin Magnussen che procedeva lento è finito contro le barriere.

RED FLAG 🚩 The session ends under a red flag after Esteban Ocon hits the wall He appeared to swerve to avoid going into the back of Kevin Magnussen#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/Y0WyAEe7Cx — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

Lewis Hamilton termina davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen.