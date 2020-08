Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 14 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile al Nord, con fenomeni anche di carattere temporalesco lungo la fascia alpina e sconfinamenti lungo il confine fra Trentino e Veneto. Tempo stabile e soleggiato al Centro e al Sud, con temperature massime stabili e comprese tra 30 e 35 gradi. Nel pomeriggio temporali in estensione lungo l’alto Adriatico, ma si tratta di precipitazioni destinate ad esaurirsi nel corso della tarda serata.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Al confine lombardo-elvetico sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera. Tra Brescia e Bergamo sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Ponte Oglio è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 14/08/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Palazzolo. Uscita consigliata provenendo da Milano: Palazzolo.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45 – direzione: Salerno) coda di 3 km tra Cava de’ Tirreni e Salerno per lavori in corso. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 49.7 – direzione: Salerno) coda in uscita alla barriera di Salerno per traffico intenso.