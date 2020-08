Tempi e classifica finale della seconda sessione di prove libere del GP d’Austria 2020 di MotoGP. Best lap di Jack Miller.

Pista bagnata al Red Bull Ring in curva 3, con i piloti che hanno atteso prima di scendere in pista con le slick. L’unico a segnare un giro cronometrato nelle primissime fasi è Miguel Oliveira con la KTM che firma 1’39″4. Secondo crono di giornata ad opera di Aleix Espargarò in 1’40″3, mentre gli altri attendono che si asciughi meglio l’asfalto.

A 12 minuti dal termine scende in pista anche Johann Zarco che inizia ad abbassare il cronometro in 1’34″271, seguito da Bradley Smith. A sette minuti dalla bandiera a scacchi quasi tutti lasciano i box, nonostante sia impossibile migliorare i tempi del mattino. Valentino Rossi prosegue il lavoro con il suo set-up personalizzato provato già a Jerez e Brno. Il miglior crono è di Jack Miller in 1’26″475 davanti alle KTM di Iker Lecuona e Miguel Oliveira.

POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:26.475 2 27 I. LECUONA +0.753 3 88 M. OLIVEIRA +0.946 4 42 A. RINS +0.983 5 5 J. ZARCO +1.150 6 36 J. MIR +1.318 7 73 A. MARQUEZ +1.364 8 12 M. VIÑALES +1.466 9 46 V. ROSSI +1.492 10 6 S. BRADL +1.537