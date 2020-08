Al termine del secondo turno di prove libere in Spagna la Ferrari conferma la differenza di prestazione tra Leclerc e Vettel.

Con una temperatura di 30 °C hanno preso il via le libere 2 al Montmelo. Al mattino solito dominio della Mercedes.

McLaren prima a prendere la pista. Per Lando Norris un po’ di fluo-vis sulla parte destra dell’ala anteriore.

We’re finally on track! Lando is first to head out into the Barcelona sunshine ☀️#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/VSZsobGeVL — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

L’inglese firma un 1’19″260 davanti alla Haas di Kevin Magnussen.

1’19″050 per la Ferrari di Charles Leclerc su medie. Subito alle sue spalle la Mercedes di Bottas su hard.

1’17″970 per Hamilton.

1’17″170 per Bottas.

Ham migliora in 1’16″883

45/90 MINS Here’s how things stand as we move into the second half of FP2#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/axc5dUhXYp — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

A 34′ dalla fine Raikkonen lamenta noie ai freni.

Gli alti cordoli a salsiccia del Catalunya potrebbero creare non poche difficoltà ai piloti questo weekend.

Wheelies at the final chicane are officially in fashion 😎#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/m2UwUKDbX5 — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

A 20′ dalla bandiera a scacchi Mercedes sempre al comando con Ham davanti a Valtteri. Staccato di 8 decimi Verstappen, quindi ottimo il crono di Daniel Ricciardo con la Renault. Sesto a oltre 1″ Leclerc. Solo 12° Vettel. Chiudono il gruppo le Alfa e le Williams.

Problemi al cambio gomme per Lance Stroll. Il canadese stava passando dalle soft alle dure.

Possibile perdita idraulica per la Haas di Grosjean a 8′ dalla bandiera.

Escursione sulla ghiaia per Bottas.

You can take the man out of Finland… 😉@ValtteriBottas tests out his gravel skills in the final sector#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/5nooEJmh9O — Formula 1 (@F1) August 14, 2020

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton precede Valtteri Bottas e Max Verstappen. Sesta la Ferrari di Leclerc. 12° quella di Vettel.