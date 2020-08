Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 13 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile lungo la fascia alpina con possibili fenomeno di breve durata sull’Alto Adriatico e sul Piemonte. Tempo stabile e soleggiato sul resto della penisola, con temperature massime che oscilleranno tra 31 e 36 gradi. Dal pomeriggio si intensificheranno le precipitazioni sulle Alpi con locali sconfinamenti anche in Val Padana.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Genova) coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori in corso.

Tra Bergamo e Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Ponte Oglio è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 14/08/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Palazzolo. Uscita consigliata provenendo da Milano: Palazzolo.

Alle porte della Capitale A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) tratto chiuso tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM fino alle 12:00 del 14/08/2020 per lavori.

Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 54 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso.

In A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.