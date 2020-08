Nel doppio round di Misano a settembre l’autodromo aprirà le porte a 10.000 spettatori al giorno, per un totale di 60.000 fan.

Il doppio appuntamento del Motomondiale 2020 vedrà sugli spalti 10mila spettatori. “Un evento storico per lo sport mondiale. Pronti ad assumerci la responsabilità di organizzare tutto alla perfezione”.

La Regione Emilia Romagna concede la deroga per aprire parzialmente le porte dell’autodromo intitolato a Marco Simoncelli e tutto avverrà secondo modalità che rispettano i protocolli di sicurezza. Sarà una grande conquista per Misano, primo impianto sportivo ad aprire le porte ai fan in questa difficile stagione contrassegnata dall’emergenza Coronavirus.

Misano primo in Europa ad aprire

Già dal 14 maggio Misano World Circuit, primo circuito in Europa, aveva riaperto le porte ai test di moto in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. “E’ una decisione che ci emoziona – dicono all’unisono i Promotori dal territorio – perché a precise condizioni rappresenta anche un semaforo verde alla ripartenza dello sport mondiale, finalmente davanti al pubblico degli appassionati. Fra un mese saremo pronti ad accogliere in sicurezza 10.000 ospiti che ogni giorno potranno entrare al Simoncelli, garantendo in questo modo la possibilità che 60.000”.

Non sarà il pienone dei soliti GP di San Marino visti nelle scorse stagioni, ma Misano sarà la prima tappa stagionale MotoGP ad ospitare dei fan sulle tribune. “Sarà in ogni caso un sostegno per l’industria turistica, che potrà aggiungere un evento che, non va dimenticato, con la ‘carovana’ della MotoGP garantisce almeno altre 3.000 persone impegnate per l’organizzazione e nell’assistenza ai team e che alloggeranno in Riviera. A ciò si aggiunge il potente messaggio mediatico che raggiungerà tutto il mondo”.

Domani saranno dettagliate le modalità di acquisto e le varie opportunità. Tutte le informazioni saranno diffuse insieme all’attesissimo poster che comunicherà lo storico ‘doppio Gran Premio’.