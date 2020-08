Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 13 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi al Nord, con piogge lungo la fascia alpina e le valli piemontesi e lombarde. Tempo stabile altrove, salvo qualche addensamento cumuliforme il litorale marchigiano, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature minime oscilleranno fra 21 e 26 gradi.

Venerdì 14 agosto fenomeni sparsi sul Nord Italia, specie sul settore alpino e il Nordest, dove non si escludono grandinate. Cieli ampiamente soleggiati al Centro e al Sud, nella morsa dell’anticiclone africano. Temperature massime che si attesteranno fra 31 e 35 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Tra Bergamo e Brescia sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Ponte Oglio è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 14/08/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Palazzolo. Uscita consigliata provenendo da Milano: Palazzolo.

Tra Vicenza e Rovigo sul A13 Bologna-Padova (Km 109 – direzione: Bologna) coda di 1 km tra Padova Industriale e Bivio A13-Padova Sud per incidente. A Nord di Bolzano sulla A22 Brennero-Modena (direzione: Brennero) coda di 2 km tra Bolzano Nord e Chiusa-Valgardena per incidente.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

In Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo (Km 56.6 – direzione: Superstrada Teramo Mare) traffico rallentato tra Carsoli-Oricola e Tagliacozzo per lavori in corso.

In Puglia sulla A14 Bari-Taranto incendio tra Mottola e Taranto Nord. Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.