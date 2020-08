Si conclude dopo due stagioni il sodalizio di Felipe Massa con il team Venturi Racing in Formula E. “Annuncerò presto i miei piani futuri”, promette lui

Concluso il campionato di Formula E, Felipe Massa annuncia il termine anche della sua esperienza con il team Venturi Racing. Nelle due stagioni trascorse con la formazione monegasca, Felipe è entrato cinque volte nella Super Pole e otto volte tra i primi dieci in gara, e ha collezionato 39 punti. Il momento culminante è stato il podio nella gara di casa della squadra, a Montecarlo, durante la scorsa stagione.

“Lasciare un team non è mai una decisione semplice da prendere”, ha commentato il brasiliano, storico portacolori della Ferrari. “Abbiamo degli ottimi ricordi insieme e ho avuto l’opportunità di imparare un modo di correre completamente diverso da quello a cui ero abituato, quindi ringrazio la scuderia per aver avuto fiducia in me. È stato un onore far parte dell’unica squadra motoristica che ha sede nel Principato e rappresentarla sul podio dell’ePrix di Monaco è stato indimenticabile. Nelle ultime due stagioni ho percorso una ripida curva di apprendimento e purtroppo, per diverse ragioni, non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo. Nonostante questo, mi sono divertito molto e auguro al team solo il massimo della fortuna per il futuro. Non vedo l’ora di annunciare i miei piani futuri al più presto”.

Lo congeda così Susie Wolff, team principal della Venturi e moglie di Toto, boss della Mercedes in Formula 1: “Felipe ha portato molto al team. Avere in squadra un pilota del suo profilo, del suo calibro e della sua esperienza ci ha aiutato molto a progredire. Ho un enorme rispetto per lui ed è stata una gioia lavorare di nuovo con lui. Gli auguro il meglio per il futuro”.