A 20 anni dal debutto arriva la nuova generazione delle berline Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan.

La Casa degli Anelli presenta la nuova generazione delle berline Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan. Si rinnova il look con l’ampio single frame esagonale con griglia a nido d’ape, fiancate dall’andamento concavo, le calotte dei retrovisori in alluminio, proiettori a LED Audi Matrix con gruppi ottici posteriori a LED. Al posteriore spiccano l’estrattore e i quattro terminali di scarico a sezione ovale.

Crescono in dimensioni: Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan con una lunghezza di, rispettivamente, 4,34 e 4,50 metri, risultano più lunghe di 3 e 4 centimetri, mentre la larghezza cresce, in entrambi i casi, di 3 centimetri. Invariati l’altezza (1,43 metri) e l’interasse (2,64 metri).

Strumentazione e assistenza alla guida

Il cuore pulsante è un 2.0 TFSI in grado di erogare 310 CV e 400 Nm di coppia, consentendo a entrambe le vetture di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h autolimitata. La dotazione tecnica di serie include il cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, la trazione integrale quattro e l’assetto sportivo. A richiesta, sono disponibili gli ammortizzatori regolabili. Le pinze freno di serie sono nere, a richiesta di colore rosso. Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan adottano di serie cerchi in lega da 18 pollici (da 19 pollici per le versioni sport attitude).

La strumentazione di Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan è digitale: di serie è previsto l’Audi virtual cockpit da 12,3″ nella configurazione plus. Al centro della consolle troviamo lo schermo touch da 10,1″ dal feeling acustico che consente di gestire la selezione dei media, la navigazione e l’ampia gamma di servizi Audi connect.

Nuove Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan possono contare su numerosi sistemi di assistenza al conducente. Di serie l’Audi pre sense front, l’assistente agli ostacoli (collision avoid assist) con assistente alla svolta e l’ausilio al mantenimento della corsia sono di serie. A richiesta, sono disponibili ulteriori tecnologie quali l’assistenza al cambio di corsia, l’avviso di uscita e l’adaptive cruise assist.

Audi S3 Sportback e Audi S3 Sedan arriveranno nelle concessionarie italiane nel corso del terzo trimestre del 2020. Al lancio, sarà disponibile l’esclusivo pacchetto edition one in abbinamento alle tinte giallo pitone, riservata ad Audi S3 Sportback, e rosso tango, dedicata ad Audi S3 Sedan.