Valentino Rossi è pronto ad una nuova gara di MotoGP. Il rider della Yamaha punta ad agguantare un podio in Austria dopo le ultime buone prestazioni.

La MotoGP approda in Austria e Valentino Rossi sento di nuovo profumo di podio. Un anno fa la Yamaha qui si è comportata egregiamente, piazzando 3 moto nei primi 5 posti alle spalle del duo Dovizioso–Marquez. Con lo spagnolo fuori dai giochi e l’italiano che sembra avere seri problemi con la sua Ducati però le cose per il team di Iwata potrebbero addirittura migliorare rispetto a un anno fa.

Attualmente il Dottore è 7° in classifica iridata, a 32 punti dalla vetta. La Yamaha nelle ultime settimane ha mostrato grandi progressi e il #46 spera di poter continuare ad essere competitivo come negli ultimi GP. Valentino inoltre, in Austria, rincorre il podio numero 200 della sua carriera.

Valentino Rossi: “Ogni anno è una storia diversa”

In vista della prossima gara Valentino Rossi ha così affermato: “L’anno scorso in Austria è stata una bella gara. Sono partito dalla quarta fila e sono arrivato quarto, non molto lontano da Quartararo che ha chiuso sul podio. Sono riuscito a chiudere davanti a Maverick e Rins, quindi non è stato così male”.

Infine il Dottore ha così concluso: “Ogni anno però è una storia diversa. Sicuramente l’atmosfera in Austria sarà molto diversa rispetto alle prime tre gare, perché sembra che lì sarà più fresco rispetto a quello che abbiamo vissuto in Spagna e a Brno. Questo potrebbe portare dei vantaggi e degli svantaggi, ma in ogni caso per noi sarà importante essere competitivi anche qui. Faremo del nostro meglio”.

Antonio Russo