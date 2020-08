Valentino Rossi dopo l’esperienza vissuta l’anno scorso con Lewis Hamilton sarebbe pronto a rifarla di nuovo qualora ce ne fosse l’occasione.

Valentino Rossi negli anni è diventato un vero e proprio emblema della MotoGP ed ha attirato su di sé l’attenzione anche di altri sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo che negli anni hanno popolato il suo box durante i vari Gran Premi.

Visualizza questo post su Instagram Action 🎬🚨 #LH44VR46 @monsterenergy @yamahamotogp @mercedesamgf1 Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46) in data: 11 Dic 2019 alle ore 12:18 PST

Proprio tutte queste amicizie lo hanno portato anche a vivere esperienze particolari come quella vissuta alla fine della stagione scorsa quando si è scambiato di posto con Lewis Hamilton. In quell’occasione il Dottore ha potuto provare la Mercedes del britannico, mentre il pilota inglese è salito sulla sua M1.

Valentino Rossi: “Giornata con Lewis indimenticabile”

Durante un’intervista rilasciata a Marca, Valentino Rossi ha provato a buttare giù quella che potrebbe essere la sua pista ideale: “Il mio circuito perfetto avrebbe la Casanova-Savelli, L’Arrabiata 1 e 2 del Mugello. Le curve 1,2 e 3 di Phillipe Island e le ultime tre curve di Barcellona con un rettilineo non molto lungo”.

Il Dottore è poi tornato sulla giornata vissuta insieme a Lewis Hamilton in cui si sono scambiati moto e vettura: “La giornata con Lewis è stata indimenticabile. Ho potuto conoscerlo meglio. Abbiamo condiviso pensieri, pranzato e cenato insieme. Lui mi piace, ha una grande passione per i motori ed è anche un ragazzo molto divertente. Spero che in futuro lo faremo di nuovo”.

Antonio Russo