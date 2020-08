Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 12 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Giornata di sole e gran caldo su tutta la Penisola, con l’anticiclone africano che prosegue la sua permanenza stabile sul Mediterraneo. Non mancheranno brevi fenomeni sparsi sull’Appennino centro-meridionale e sulla fascia alpina. Dal tardo pomeriggio precipitazioni sporadiche tra Piemonte e Lombardia. le temperature massime oscilleranno fra 32 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nel Bresciano sulla A4 Milano-Brescia (Km 191 – entrambe le direzioni) l‘uscita di Ponte Oglio è chiusa al traffico fino alle 18:00 del 13/08/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Brescia: Palazzolo. Uscita consigliata provenendo da Milano: Palazzolo.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 111.5 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori in corso.

A Bologna Sud in A1 Bologna-Firenze (Km 212 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per materiali dispersi.

Alle porte di Roma sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 2.2 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti. Rallentamenti tra Inizio Complanare e Svincolo di Tor Cervara per lavori in corso.

Nel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.