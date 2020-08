Tony Cairoli ritorna alla vittoria in Lettonia e si piazza terzo in classifica nella MXGP. Domenica ancora in pista a Kegums.

La MXGP ritorna in azione a tre giorni dal GP di Lettonia e Tony Cairoli sfoggia un’impresa straordinaria dopo l’infortunio rimediato domenica durante la gara-2. Quarto nelle libere, settimo nella sessione cronometrata del mattino, in gara-1 è scattato dalla seconda piazza e si è messo al comando al secondo giro. Ha aumentato il gap dagli inseguitori nei primi giri per poi amministrare tranquillamente il vantaggio.

Partito nuovamente secondo in gara due, Tony Cairoli ha subito preso la testa della gara, tentando di replicare la strategia della prima manche. Due avversari lo hanno seguito e passato dopo tre tornate ma lui è rimasto incollato al gruppo di testa. A due giri dal traguardo ha trovato in traiettoria la moto di Herlings, caduto a terra e rialzatosi proprio mentre Cairoli sopraggiungeva. Inevitabile la caduta per evitare il contatto, si è rialzato e ha concluso quarto. “Sono davvero felice di essere tornato sul podio e di aver vinto… Nella prima manche sono rimasto fuori dai guai, ho tenuto il mio ritmo, sono rimasto fluido e ho cercato di tenere i piedi sulle pedane. Ero davvero contento di come è andata”.

Ancora una volta la buona sorte non gli è stata accanto nella seconda manche, anche se Herlings e Jasikonis non si sono mai scollati. “Ad un certo punto tra le waves ho visto le bandiere gialle e Jeffrey a terra. Ha tirato su la moto ed è partito molto velocemente davanti a me; mi ha un sorpreso e ho dovuto frenare, così ho perso l’anteriore e sono caduto. Avevo del vantaggio sugli altri e ho tenuto la mia posizione, aspettando di vedere cosa sarebbe successo – ha aggiunto Antonio Cairoli -. Sono davvero contento del risultato e del miglioramento rispetto allo scorso fine settimana, soprattutto con le partenze e ora non vedo l’ora che arrivi domenica prossima. Speriamo che il ginocchio possa essere un po’ più forte e pronto per quelle battaglie che tutti vogliamo vedere.”

Gara Uno: 1-A.Cairoli 2R.Febvre-3-J.Herlings 4-J.Seewer 5-J.Van Horebeek

Gara Due: 1-A.Jasikonis 2-J.Seewer 3-J.Herlings 4-A.Cairoli 5-T.Gajser

Gran Premio: 1-A.Cairoli 43p. 2-J.Seewer 40p. 3-J.Herlings 40p. 4-A.Jasikonis 38p. 5-R.Febvre 32p.

Campionato: 1-J.Herlings 170p. 2-T.Gajser 142p. 3-A.Cairoli 129p. 4-A.Jasikonis 121p. 5-J.Seewer 120p.