Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 12 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile sull’arco alpino e sulle valli piemontesi e lombarde con fenomeni che persisteranno fino all’alba di domani. Cieli sereni sul resto della Penisola, con possibili banchi di nebbia notturni sulle valli del Lazio. Temperature minime comprese fra 20 e 25 gradi.

Giovedì 13 agosto ancora instabilità diffusa sulle Alpi e il Piemonte, fenomeni di breve durata sull’Alto Adriatico, soleggiato sul resto d’Italia, con massime comprese fra 31 e 36 gradi. Dal pomeriggio il maltempo si intensificherà sul Nord Italia, mentre al Centro e al Sud resterà nella morsa dell’anticiclone africano.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A12 Genova-Sestri Levante tra Lavagna e Rapallo verso Genova, a causa del tamponamento tra 6 vetture ed un camion avvenuto al km 34, si segnalano 7 km di coda. Il traffico defluisce sulla sola corsia di marcia.

In A13 Bologna-Padova (Km 116.7 – direzione: Padova) traffico rallentato su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Venezia per veicolo in avaria.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 3.5 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Via Togliatti e Inizio Complanare per lavori in corso.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.