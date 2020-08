Valentino Rossi ha raccontato cosa riesce a mantenerlo sempre così vicino. Il Dottore a quanto pare si affida ai ragazzi della sua Academy.

Valentino Rossi nonostante i suoi 41 anni continua a stupire ogni giorno di più. Il rider di Tavullia al momento è 7° nel Mondiale, a 31 punti dalla vetta e punta a mettere insieme qualche altro podio durante questa stagione magari provando poi anche a vincere qualche gara.

Pilota più vecchio in griglia, il Dottore sinora sta riuscendo a tenere il passo dei suoi colleghi più giovani battagliando con loro e riuscendo a concorrere per i primi posti in graduatori ogni domenica.

Valentino Rossi: “Sono molto orgoglioso della VR46”

Durante un’intervista a “Marca”, Valentino Rossi ha raccontato come sta vivendo questo particolare momento di coronavirus: “La mia vita tra una gara e l’altra non è cambiata molto con il Covid-19. Non vedo molte persone, sono con la mia famiglia e la mia ragazza. Non vado in palestra perché a casa ho una piccola palestra Ogni tanto ci facciamo un giro in bici. Anche se bisogna sempre prestare attenzione nel nostro paese è molto tranquilla la cosa”.

Il #46, infine, ha anche parlato della sua Academy: “Sono tanto orgoglioso per i successi dei ragazzi dell’Academy, ma anche Uccio, Albi e Carlo lo sono. Penso che abbiamo un’ottima organizzazione. Cerchiamo di supportarli in primo luogo con la formazione, perché ho messo sul tavolo la mia esperienza. Poi li aiutiamo a diventare uomini. Mi danno poi una mano anche a me perché quando sono con loro mi sento giovane”.

Antonio Russo