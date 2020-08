Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 11 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli soleggiati quasi ovunque con l’anticiclone africano che prende possesso della nostra Penisola. Infiltrazioni instabili interesseranno solo la fascia alpina e prealpina, con fenomeni di breve durata che si estenderanno in minima parte sulla Pianura Padana nel tardo pomeriggio. Le temperature massime restano stabili e comprese fra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Milano) coda di 1 km a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in corso. Coda di 2 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

Fra Piacenza e Reggio Emilia sulla A1 Milano-Bologna coda in uscita a Fidenza provenendo da Milano. Coda di 8 km tra Fiorenzuola e Bivio A1/A15 Parma-La Spezia per lavori.

Nei pressi di Rimini sulla A14 Bologna-Ancona incendio tra Cesena e Valle Del Rubicone.

Alle porte di Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 2.2 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra inizio Complanare e Via Togliatti per lavori.

INel Salernitano sulla A3 Napoli-Salerno (Km 31.83 – direzione: Napoli) il casello di Angri Sud in entrata è chiuso al traffico verso Napoli per incidente.