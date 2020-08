Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 11 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutti i settori, salvo velature sparse sull’Appennino centrale e addensamenti accompagnati da brevi piogge sulla fascia alpina. Temperature minime comprese tra 21 e 25 gradi.

Mercoledì 12 agosto sarà un’altra giornata di grande caldo con temperature massime che toccheranno anche punte di 38 gradi. Possibili brevi temporali lungo l’arco alpino e sull’Apennino abruzzese. Dal tardo pomeriggio instabilità diffusa su Piemonte e Lombardia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Sud di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 13 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Bivio A1/A58 e Lodi per incidente. Al confine con la Svizzera sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 39.42 – direzione: Svizzera) traffico rallentato tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

A Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso al traffico Bivio A7/A12 Genova-Livorno fino alle 22:00 del 25/08/2020 provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno : Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Ovest.

In Abruzzo sulla A24 Roma-Teramo temporali tra Carsoli-Oricola e Bivio A24/A25 Torano-Pescara con visibilità 70 metri.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) tratto chiuso tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM fino alle 12:00 del 14/08/2020 per lavori.

Nel Salernitano in A3 Napoli-Salerno (Km 42.8 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 6.00 del 30/09/2020.