Maverick Vinales non è per niente soddisfatto del proprio weekend di Brno, ma allo stesso tempo tira un sospiro di sollievo per le prestazioni degli altri.

Maverick Vinales è forse il pilota che più di tutti esce con le ossa rotte dal weekend di Brno. Il rider spagnolo, infatti, è stata la peggiore delle Yamaha chiudendo addirittura al 14° posto. Una pessima prestazione che lo mette in una posizione difficile nella lotta al titolo iridato.

Come riportato da “Motorsport.com”, il rider iberico ha così commentato la propria prestazione: “Non riesco a capire cosa sia successo, è stata una gara molto strana. Durante il weekend non mi sono sentito molto bene, ma in qualifica le cose erano andate meglio e nel warm-up ero stato forte. In gara, invece, sin dal primo giro abbiamo avuto poco grip e poi tanti problemi di spinning sul rettilineo. Non abbiamo potuto fare nulla, dobbiamo solo cercare di capire cosa sia successo e uscirne fuori più forti”.

Vinales: “Austria banco di prova importante”

Maverick Vinales ha poi proseguito: “Non voglio prendermela con nessuno, voglio solo capire cosa sia successo. Vorrei capire perché la moto oggi non è andata e perché abbiamo faticato così tanto. Sin dal primo giro non sono andato forte. A questo punto l’Austria sarà un banco di prova importante per noi, ma anche il Giappone. Adesso la moto va con un solo set-up che ci fa volare in prova, ma ci crea problemi in gara”.

Infine lo spagnolo ha così concluso: “Non ho ansie, se mi innervosisco non otterrò nulla. Ho imparato ad essere sempre positivo e tirare fuori il massimo. La cosa positiva è che questo weekend anche Fabio e Dovi sono andati male. Bisogna capire se è una questione che riguarda tutti o solo noi della Yamaha“.

Antonio Russo