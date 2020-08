Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e cieli soleggiati quasi ovunque, ad eccezione di annuvolamenti e piogge sparse lungo la fascia appenninica tra Umbria e Abruzzo, ma con fenomeni di breve durata. Nel pomeriggio precipitazioni sparse lungo l’arco alpino, ma si tratterà di brevi temporali in rapido assorbimento. Le temperature massime oscilleranno fra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) coda tra Cormano e Sesto San Giovanni per lavori.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori. Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

Fra Reggio Emilia e Bologna traffico rallentato sulla A1 Milano-Bologna (Km 40 – direzione: Napoli) tra Casalpusterlengo e Terre di Canossa – Campegine. Code a tratti tra Parma e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto. Sulla A22 Brennero-Modena (Km 307.5 – direzione: Modena) coda di 6 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

All’altezza di Ferrara sulla A13 Bologna-Padova (Km 51 – direzione: Bologna) coda tra Villamarzana e Occhiobello.

Alle porte di Roma sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 2.5 – direzione: Tangenziale Est) coda di 1 km tra Svincolo di Tor Cervara e Svincolo di Via Togliatti.