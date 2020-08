Jonathan Rea al settimo cielo per tris di vittorie e leadership nel campionato mondiale SBK dopo il round di Portimao. Un fine settimana di grandi gioie.

Un weekend da sogno per Jonathan Rea a Portimao. Il cinque volte campione del mondo Superbike ha conquistato Superpole, Gara 1, Superpole Race e Gara 2. E si è presto la vetta della classifica generale.

Si sapeva che il circuito portoghese avrebbe potuto essergli favorevole, ma il suo è stato un vero dominio. Nessuno è riuscito a infastidirlo nel corso delle manche. Il pilota Kawasaki è sempre riuscito a imporre subito il suo ritmo e a non perdere mai la testa. Prestazioni da fenomeno autentico, non a caso ha cinque titoli SBK in bacheca.

SBK Portimao, Rea esulta per la tripletta

Rea non può che essere entusiasta dei risultati ottenuti in Portogallo: «Un weekend perfetto: i giri veloci, la pole position e tre vittorie di gara. Non è solo il risultato, ma il modo con il quale lo abbiamo ottenuto. Ho potuto godermi la moto. A Jerez avevo dato tutto per finire sesto, è stato strano. Questo fine settimana ho potuto fare quello che volevo e ho continuato ad aumentare il divario davanti. È una sensazione incredibile come pilota».

Il cinque volte iridato Superbike sapeva che in Algarve avrebbe potuto fare bene, però non ne era sicuro al 100% visto che non aveva riferimenti dai test: «Sapevo che Portimao sarebbe stata una buona pista e stavo pensando a un buon risultato, ma non siamo venuti qui nei test invernali, quindi sapevo che poteva anche essere un fine settimana difficile. Non sono partito bene venerdì nelle FP1, ma siamo riusciti a lavorare insieme con calma e capire la moto».