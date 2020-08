La MotoGP domenica prossima correrà in Austria, lì dove nelle ultime 4 edizioni c’è sempre stata una Ducati davanti a tutti.

La MotoGP approda in pratica a casa Ducati. Il circuito austriaco, infatti, da quando è rientrato in calendario nel 2016 ha visto una sola marca trionfare sempre, ovvero la casa di Borgo Panigale. Nelle 4 edizioni sin qui disputate sono arrivate due vittorie per Dovizioso, una per Andrea Iannone e una per Jorge Lorenzo.

L’appuntamento austriaco arriva a fagiolo per la Ducati che sin qui non ha raccolto grandi risultati in questo primo scorcio di stagione. La casa di Borgo Panigale ha sofferto in maniera particolare con i due piloti del team ufficiale e vuole rifarsi su un tracciato che storicamente gli ha sempre sorriso.

KTM gioca in casa

Il Gran Premio d’Austria sembra già essere l’ultima spiaggia per Andrea Dovizioso, che con l’assenza di Marquez, ad inizio anno, sembrava uno dei favoriti per il titolo iridato. Il tracciato di Spielberg però potrà essere una grandissima occasione anche per i rider clienti come Zarco, che già a Brno ha disputato un grandissimo weekend firmando la pole e chiudendo al terzo posto.

Occhi puntati poi anche sulla Yamaha, che dopo aver dominato le prime due gare di Jerez, a Brno ha sofferto tantissimo dei problemi di gomme. Un anno fa, in Austria, dietro ai fuori-quota Dovizioso e Marquez chiusero le tre M1 di Quartararo, Rossi e Vinales. Quindi è facile attendersi che il team di Iwata a Spielberg torni a lottare nelle posizioni di vertice. Infine da non sottovalutare la KTM, che gioca in casa e dopo la vittoria di Binder e Brno vorrà bissare.

Dirette Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Venerdì 14 agosto

9:00-9:40 – FP1 Moto3

9:55-10:40 – FP1 MotoGP

10:55-11:35 – FP1 Moto2

13:15-13:55 – FP2 Moto3

14:10-14:55 – FP2 MotoGP

15:10-15:50 – FP2 Moto2

Sabato 15 agosto

9:00-9:40 – FP3 Moto3

9:55-10:40 – FP3 MotoGP

10:55-11:35 – FP3 Moto2

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – FP4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

Domenica 16 agosto

8:20-8:40 – Warm-Up Moto3

8:50-9:10 – Warm-Up Moto2

9:20-9:40 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

14:00 – Gara MotoGP

