Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 10 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia, salvo addensamenti cumuliformi sulla fascia alpina, con possibili temporali pomeridiani in rapido assorbimento. Temperature minime in lieve aumento e comprese fra 22 e 27 gradi.

Martedì 11 agosto sarà un’altra giornata all’insegna del bel tempo, ma con fenomeni sparpagliati lungo le fasce alpina e appenninica che nel pomeriggio si estenderanno anche sulle pianure piemontesi e venete. Le temperature massime resteranno sostanzialmente stabili e oscilleranno fra 31 e 36 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 132.5 – direzione: Trieste) coda tra Cormano e Sesto San Giovanni per lavori in corso.

A Genova in A12 Genova-Livorno (Km 11.5 – direzione: Genova) coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori. Coda di 7 km tra Recco e Chiavari.

Sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 3 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA.

A Nord di Firenze sulla A1 DIRETTISSIMA (Km 22 – direzione: Firenze) coda tra Badia e Aglio KM 255. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 256 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Aglio KM 255 e Calenzano.

In A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 15.5 – direzione: Taranto) code a tratti tra Bologna Fiera e Cesena Nord.

All’altezza di Roma est sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 0 – direzione: Tangenziale Est) tratto chiuso tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM fino alle 12:00 del 14/08/2020 per lavori in corso.

A Napoli sulla A3 Napoli-Salerno (Km 31.83 – direzione: Napoli)

l’entrata Angri Sud è chiusa al traffico verso Napoli per incidente. Entrata consigliata verso Napoli: Angri.