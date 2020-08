La F1 arriva a Barcellona per il 6° Gran Premio della stagione. Occhi puntati come sempre sulle due Mercedes grandi favorite per questa gara.

La F1 approda a Barcellona in uno dei suoi circuiti più belli e ricchi di storia. Negli ultimi tre anni in terra spagnola, manco a dirlo, si è parlato solo l’inglese di Lewis Hamilton, che ha dominato le ultime tre edizioni del Gran Premio di Catalunya. Un vero e proprio dominio Mercedes negli ultimi 6 anni con la casa tedesca che ha vinto per 5 volte la gara in terra iberica.

L’unico sinora capace di sporcare questo dominio è stato Max Verstappen, che nel 2016, fresco di promozione in Red Bull, ottenne il suo primo successo in carriera in F1 proprio sulla pista spagnola. L’ultima affermazione Ferrari qui, che pure detiene il record di successi (8), è datata addirittura 2013 con Fernando Alonso.

La Mercedes cerca risposte

Lewis Hamilton rincorre nella classifica dei maggiori vincitori di tutti i tempi a Barcellona Michael Schumacher, che qui ha trionfato per 6 volte contro le 4 dell’inglese. Questo è un circuito che non ha mai molto sorriso a Sebastian Vettel, che nell’arco della sua carriera ha vinto qui una sola volta nel 2011, a bordo della Red Bull.

Dopo i guai alle gomme di domenica la Mercedes è chiamata ad un banco di prova importante dove dovrà dimostrare se quello che è accaduto nella seconda manche di Silverstone sia stata o meno solo una casualità.

Palinsesto di SKY

Venerdì 14 agosto

Libere 1: 11:00-12:30

Libere 2: 15:00-16:30

Sabato 15 agosto

Libere 3: 11:00-12:00

Qualifiche: 15:00-16:00

Domenica 16 agosto

Gara: 15:10

Palinsesto di TV8

Sabato 15 agosto

Qualifiche: 18:00-19:00

Domenica 16 agosto

Gara: dalle 18:00

