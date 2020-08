Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dei 70 anni della Formula 1 e ha voluto sottolineare la mancanza di problemi alle gomme riscontrata dalla sua auto.

Max Verstappen è riuscito nell’impresa di rompere l’egemonia delle Mercedes cogliendo la sua prima vittoria stagionale. Il driver olandese si è subito preso la terza piazza al via e ha dimostrato immediatamente di avere un ottimo ritmo mentre Hamilton e Bottas soffrivano con le gomme. Dopo un primo stint allungato il pilota della Red Bull si è preso a quel punto il primato della corsa e non l’ha più mollato.

A fine gara il campione olandese ha così dichiarato: “Non me l’aspettavo onestamente dopo il primo stint. Siamo stati molto delicati sulle gomme, poi bisognava capire la Mercedes come andava con la dura, avevamo tanto passo, non abbiamo avuto affatto problemi alle gomme. Per noi è stato un risultato incredibile riuscire a vincere qui.

Verstappen: “Oggi potevamo metterli sotto pressione e l’abbiamo fatto”

Verstappen ha poi proseguito: “Per noi è stata una grandissima giornata, tutto ha funzionato bene, la strategia è stata quella giusta, tutto è filato liscio. Quindi sono incredibilmente felice di aver vinto. Non abbiamo mai avuto un’opportunità sinora di metterli sotto pressione (le Mercedes) e oggi abbiamo visto che potevamo farlo, quindi ho cercato di farlo. Sono andato ai box per imporre il mio passo”.

Infine il pilota della Red Bull ha così concluso: “A Barcellona non so come andrà, forse dovremmo usare le gomme soft che sembrano adattarsi meglio alla nostra macchina, comunque vedremo. Per ora ci godiamo questa vittoria”. Bisogna ricordare che domenica scorsa, probabilmente senza quel pit stop di sicurezza in più a 1 giro dal termine avrebbe vinto anche quella gara.

Antonio Russo