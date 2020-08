Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 9 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli soleggiati al Centro Nord, salvo qualche addensamento in transito sull’Appennino centrale dove potranno verificarsi dei piovaschi sparsi. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi, brevi piogge previste sulle zone più interne della Basilicata e il basso Cilento. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo, comprese fra 29 e 34 gradi. Nei prossimi giorni ritorneranno l’afa e il gran caldo, ma non mancheranno temporali sparsi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Traffico a rilento tra Piacenza e Bologna. Sulla A1 Milano-Bologna (Km 37.8 – direzione: Napoli) code a tratti tra Casalpusterlengo e Fidenza. Coda su Bivio A1/A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero. Code a tratti tra Terre di Canossa – Campegine e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto.

Rallentamenti tra Rimini e Cattolica: in A14 Bologna-Ancona coda in uscita a Rimini sud provenendo da Bologna e in uscita a Riccione.

Alle porte della Capitale sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 2.2 – direzione: G.R.A.) coda di 2 km tra Inizio Complanare e Bivio Complanare / GRA per lavori in corso. Sulla A24 Roma-Teramo (Km 75.111 – entrambe le direzioni) rallentamenti in uscita a Valle del Salto.

In Campania bollino rosso sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) alla barriera di Napoli sud. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 45.7 – direzione: Salerno) coda di 4 km tra Castel San Giorgio e Salerno. Coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino.